Общество

Более 160 тысяч в месяц нужно россиянам для счастья

Москвичи будут счастливы, получая более 210000 руб. в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob узнал у россиян, какая сумма сделает их счастливыми. В социологических опросах приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистическому россиянину нужно 161000 руб. в месяц, чтобы быть счастливым. Мужчинам для счастья нужно почти на треть больше денег, чем женщинам: 181000 и 138000 руб. соответственно. Сравнительно скромное счастье у молодежи: респондентам до 24 лет достаточно 118000 руб. в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Запросы растут с увеличением уровня фактического дохода: россиянам с зарплатой до 30000 руб. для счастья нужно 117000 руб. в месяц, гражданам с зарплатой более 80000 руб. необходимо в среднем 238000 руб., чтобы ощущать себя счастливыми.

По данным Superjob, среди жителей крупнейших городов страны выше всего стоимость счастья у москвичей - 212000 руб. в месяц. На втором месте Владивосток (205000 руб.), на третьем - Ростов-на-Дону (200000 руб.). Санкт-Петербург на десятом месте рейтинга со 165000 руб. Меньше всего же денег для счастья нужно жителям Кирова (120000 руб.) и Оренбурга (115000 руб.).

Ранние исследования свидетельствуют: больше всего денег для счастья россиянам нужно было в 2017 году - 184000 руб. В прошлом году было достаточно 159000 руб., сегодня - чуть больше (161000 руб.).

Среди жителей мегаполисов денежный аппетит за год больше всего вырос в Ижевске (+10000 руб.), Набережных Челнах (+9000 руб.), в Москве (+5000 руб.) и Санкт-Петербурге (также +5000 руб.). Скромнее в своих мечтах о счастье по сравнению с 2018 годом стали жители Тольятти (-7000 руб.) и Барнаула (также -7000 руб.).