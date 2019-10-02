Общество

За 9 месяцев 2019 года выросло количество членов профсоюзов, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области

За 9 месяцев 2019 года количество отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области «Хилово», «Голубые озера» и «Череха» членов профсоюзов составило 1484 человека. В прошлом году за этот же период в псковских санаториях побывал 1191 профсоюзный активист, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Количество отдыхающих членов профсоюзов выросло во всех санаториях, но наибольший рост отмечен в ЛПУ «Санаторий «Хилово»: за 9 месяцев 2019 года здесь оздоровились 1173, в то время как за аналогичный период прошлого года в санатории побывали 957 членов профсоюзов.

Наибольшим количеством путевок в профсоюзные санатории Псковской области воспользовались члены профсоюза работников образования (382 путевки), профсоюза работников жизнеобеспечения (196 путевок), профсоюза работников здравоохранения (168 путевок), «Электропрофсоюза» (117 путевок).