Общество

Зрительный зал Усвятского центра культуры обновляется в рамках партпроекта «Единой России»

Усвятский районный центр культуры обновляется в рамках партийного проекта «Единой России». В настоящее время в зрительном зале на 250 мест установлены новые кресла, что обошлось в 679 тысяч 450 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В это году на улучшение материально-технической базы по проекту «Культура малой Родины» учреждению выделено 2 млн 900 тысяч 539 рублей. В ближайшее время здесь будет смонтировано новое световое оборудование. Также средства пойдут на приобретение одежды сцены.

«Жители района с нетерпением ждут открытия обновленного культурного центра. Здесь проводятся познавательно-развлекательные и праздничные мероприятия, тематические встречи, сюда приезжают с концертами исполнители из разных городов, часто радует гастролями петербургский цирк. Наш дом культуры функционирует и очень востребован у населения», - отметил заместитель секретаря местного отделения партии, глава района Дмитрий Петров.

Кроме того, в октябре ожидается поставка кресел еще в три дома культуры, работающих в городе Пустошка, поселке Локня и деревне Переслегино Великолукского района. Два первых получили на эти цели по 1,5 млн рублей, сельский – порядка 1 млн рублей.

Всего в программу на 2019 год в Псковской области вошли 28 объектов культуры. В 14 из них производятся ремонты, столько же стали получателями нового оборудования.