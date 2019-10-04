Общество

Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем

Более 42% россиян считают помощь государства с приобретением жилья ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка. Треть опрошенных жителей страны (33%) готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем, следует из результатов опроса портала «Дети Mail.ru», сообщает ТАСС.

«На вопрос, что может стать решающим фактором в принятии решения о рождении ребенка, бездетные респонденты ответили: увеличение пособия на ребенка после полутора лет (47%), помощь государства с покупкой жилья (42%), увеличение пособия на ребенка до полутора лет (36%). Также каждый пятый (21%) хотел бы иметь возможность бесплатно пользоваться услугами няни, треть (33%) решились бы родить, если бы государство обеспечило их жильем», - следует из материалов.

При этом больше половины респондентов (52%) не знают о программах поддержки семей, которые реализуются в регионах, а 27% отметили неэффективность господдержки.

Согласно результатам опроса, порядка 82% пока не собираются заводить детей. Основными факторами для них являются недостаточный уровень заработка (27%), нехватка сил и времени на уход за ребенком (20%), а также нежелание (20%). Кроме того, респонденты отметили среди причин отсутствие партнера, состояние здоровья, маленькую жилплощадь и слишком большую ответственность.

Финансовые трудности являются самым сложным в воспитании ребенка, считают 18% опрошенных родителей. Порядка 17% отметили большую ответственность, 12% - снижение уровня дохода.

Опрос проводился с 4 по 15 сентября 2019 года среди 21 908 российских пользователей по всей территории РФ. Из них 5,4 тыс. - без детей, 10,8 тыс. - с детьми младше 18 лет, 5,6 тыс. - с детьми старше 18 лет.