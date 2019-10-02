Общество

В деревне Кирово благоустроили парк и посадили более 50 деревьев

В деревне Кирово Псковского района благоустроили парк и посадили более 50 деревьев.

Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Инициатором данного мероприятия является и.о. главы сельского поселения «Краснопрудская волость» Александр Васильев.

Участие в посадке деревьев приняли сотрудники администрации Псковского района, районного Собрания депутатов, территориальной избирательной комиссии, ветераны, школьники Москвинской средней школы, местные жители и гости из Санкт-Петербурга - члены мотоклуба «Ночные Волки».

Перед началом работы, всех собравшихся поприветствовал председатель Собрания депутатов Псковского района Андрей Неофитов. Он поблагодарил всех участников данного мероприятия за неравнодушное отношение к памяти воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость родной страны, призвал всегда помнить имена павших героев и заботиться о таких памятных местах, как братское воинское захоронение в Кирово.

Затем по заранее подготовленной разметке были высажены более 50-ти сосен и рябин.

Стоит отметить, что планируется высадить еще несколько деревьев в ближайшее время при проведении памятного мероприятия в Кирово и в деревне Добровитки.