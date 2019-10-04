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Общество

Для учеников псковской школы №11 прошли уроки безопасности

04.10.2019 15:56|ПсковКомментариев: 0

В рамках месячника по гражданской обороне в школах Пскова и области проходят уроки безопасности. 4 октября такие уроки состоялись для учащихся средних и старших классов средней общеобразовательной школы №11 города Пскова. Уроки были посвящены гражданской обороне и провела их старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Псков Юлия Матченя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС. 

Юлия Матченя рассказала ребятам, что 4 октября в России отмечается День гражданской обороны, и в этом году исполняется 87 лет со дня ее образования. Школьники узнали, что гражданская оборона – это общенациональная система, призванная осуществлять мероприятия по защите жизни людей, их имущества и окружающей среды, она является надежным звеном в осуществлении стратегии государства по предупреждению рисков и угроз в мирное и военное время.

Также с ребятами была проведена беседа об опасности пожаров, о том, как их избежать и правильных действиях при возникновении чрезвычайной ситуации. Инспектор напомнила школьникам как пользоваться огнетушителем и эвакуироваться из здания при пожаре.

Затем ученикам был продемонстрирован фильм по данной тематике, в котором рассказывалось об опасных факторах пожаров, причинах их возникновения.

В ходе беседы большое внимание было уделено профориентации школьников – сотрудник МЧС рассказала о службе в ведомстве, как поступить в профессиональные учебные заведения, о том, какими качествами должен обладать пожарный.

В конце занятия Юлия Матченя поблагодарила ребят за внимание, а те, в свою очередь, поздравили гостя с профессиональным праздником.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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