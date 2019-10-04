Общество

Великолукский медколледж отмечен благодарственным письмом Михаила Ведерникова

Великолукский медицинский колледж отмечен благодарственным письмом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, благодарственное письмо вручено колледжу «за большой вклад в развитие медицинского образования в Псковской области и активное участие в проведении конкурсов движения «Молодые профессионалы «Абилимпикс».

Напомним, в середине сентября в Псковской области в четвертый раз прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Участие в нем приняли 87 человек из 15 организаций.

«Абилимпикс» - международное некоммерческое движение, которое направлено на развитие в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.​