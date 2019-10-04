Общество

Профсоюзная сторона вновь предлагает оценить разницу в зарплатах сотрудников региональных и федеральных пожарно-спасательных частей

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Ульяна Михайлова направила начальнику ГКУ Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях» Валерию Хахалкину обращение с просьбой провести мониторинг заработной платы работников пожарно-спасательных подразделений Псковской области за 9 месяцев 2019 года – в соответствии с решением рабочей группы по вопросам оплаты труда при областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как член региональной комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Ульяна Михайлова, комментируя данное обращение, напомнила, что проблема размера заработной платы и социального пакета работников пожарно-спасательных подразделений Псковской области возникла, когда федеральное законодательство четко произвело разделение компетенций, и на территории региона оказались работники пожарных частей и спасотрядов, которые финансируются федеральным бюджетом, и работники пожарных частей и спасотрядов, финансируемые за счет средств областного бюджета. «С профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания мы с 2014 года лоббируем вопрос «дотягивания» уровня заработной платы региональных пожарных и спасателей до федеральных стандартов, постоянно вносим предложения о формировании пакета поддержки этих категорий работников при выходе на пенсию – по аналогии с их федеральными коллегами. Но на этот вопрос есть разные точки зрения. Так, администрация области считает, что нельзя сравнивать заработную плату и социальный пакет этих двух категорий, потому что, якобы, присутствует разница в сложности-напряженности труда, в рисках, в ответственности. Но отраслевой профсоюз с этим категорически не согласен. И областное профсоюзное объединение также считает, что если возникает несчастный случай на дороге или пожар, то всё равно, в чьей зоне ответственности это произошло: риски для жизни и здоровья спасателей и пожарных ничем не отличаются, огонь опасен, как для сотрудников, работающих в федеральных структурах, так и для тех, кто работает в региональных отрядах», — сказала лидер регионального профсоюзного движения.

Она назвала проведение мониторинга первым шагом в части формирования очередного предложения профсоюзной стороны по увеличению заработной платы и формированию социального пакете для работников пожарных частей и спасательных отрядов. «Нам необходимо понимать разницу в уровнях заработной платы у работников региональных и федеральных структур, чтобы сформировать в адрес губернатора Псковской области предложение об устранении несправедливой разницы в зарплатах и льготах. Последний раз такой мониторинг проводился за 6 месяцев, разница в заработной плате была существенной – более 20 процентов», — добавила Ульяна Михайлова.