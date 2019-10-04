Общество

Ошибка в адресе является причиной для приостановления регистрации недвижимости

Кадастровая палата по Псковской области информирует, что при подготовке кадастровым инженером технического или межевого плана сведения об адресе объекта недвижимости должны быть внесены в установленном структурированном виде, в соответствии с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС), сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

Присвоение, изменение адреса и внесение сведений о нем в ФИАС является обязанностью органа местного самоуправления.

«Процедура присвоения адресов позволяет осуществить контроль за объектами недвижимости, упорядочить и облегчить проведение администрирования, привязывая недвижимость к их собственникам, владельцам», - пояснила эксперт Кадастровой палаты Ирина Ояотс,

Следовательно, адрес требуется как для зданий, сооружений и иных помещений, так и для земельных участков.

Адрес присваивается любому объекту недвижимости, подлежащему государственному кадастровому учету.

Отражение правильных сведений об адресе, указанных в определенном структурированном виде в техническом или межевом планах в отношении объекта недвижимости входит в круг обязанностей кадастрового инженера при подготовке межевого или технического плана.

От качественной подготовки кадастровым инженером результата кадастровой деятельности в виде межевого или технического плана зависит результат предоставления услуги по осуществлению учетно-регистрационных действий органом регистрации прав.

Если в техническом плане адрес указан не в структурированном виде (не в соответствии с ФИАС), неверно присвоена нумерация помещений, адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства по сведениям, предоставленным оператором адресной системы, не совпадает с адресом земельного участка, на котором расположен такой объект, данное обстоятельство может стать причиной приостановления и в последствии отказа в постановке на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав в связи с созданием, образованием объекта недвижимости.

«Адрес земельного участка должен совпадать с адресом сооружения или здания», - подчеркнула Ирина Ояотс.

В случае отсутствия возможности указания сведений об адресе объекта недвижимости в структурированном в соответствии с ФИАС виде, в межевом или техническом плане указывается описание местоположения объекта недвижимости.

Таким образом, при принятии решения о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, содержащего в том числе замечания в отношении адреса (местоположения) объекта кадастровых работ в межевом или техническом плане, в таком решении указывается причины и рекомендации по их устранению.