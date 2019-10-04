Общество

В Международный день пожилых людей Елена Полонская поздравила ветерана с юбилеем

Исполняющий полномочия главы Пскова Елена Полонская в Международный день пожилых людей поздравила активистку города Алевтину Малинину с юбилеем. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

«Знаю вас как доброго, отзывчивого, внимательного человека. Вы активно принимаете участие в общественной жизни нашего округа. Дорожу сложившимися между нами дружескими и теплыми отношениями и благодарю вас за помощь и поддержку», - сказала в поздравительном слове руководитель муниципалитета, пожелала имениннице крепкого здоровья, стойкости, долголетия и вручила подарок и цветы.

Алевтина Малинина поблагодарила городские власти за внимание к своей скромной персоне и старшему поколению в целом. В теплой беседе ветеран поделилась воспоминаниями о своей долгой трудовой деятельности. Алевтина Васильева подчеркнула, что ее жизненным кредо является выражение: «Никому не вредить и никого не обижать».

Алевтина Васильевна Малинина родилась 1 октября 1939 года в Порховском районе, окончила библиотечный техникум. С 1972 года переехала в Псков, работала в Сбербанке контролером, затем перешла в строительную организацию. Прошла трудовой путь от секретаря до главного бухгалтера. Воспитала дочь, принимает участие в воспитании внуков. Является активным гражданином города Пскова, председателем Совета дома №41 по Рижскому проспекту. Она не только руководит домом, но и заботится о старшем и младшем поколении, регулярно проводит праздники, посвященные Дню Победы, Дню знаний, Новому году. Удостоена многих наград, в том числе Почетной грамотой Псковской городской Думы.