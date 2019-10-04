Общество

Субсидии на реализацию социальных проектов получат 20 НКО региона

Поддержку в реализации социальных проектов на территории Псковской области получат двадцать социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Итоги регионального конкурса по предоставлению субсидий СО НКО подведены на заседании конкурсной комиссии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В этом году для участия в конкурсе было допущено 52 заявки от социально ориентированных НКО региона. По итогам детального рассмотрения каждой заявки лучшими признаны 20 проектов по самым различным направлениям. Это патриотическая работа, поддержка социально незащищенных категорий граждан, развитие спорта, пропаганда здорового образа жизни, а также проведение различных экологических акций и культурно-массовых мероприятий.

Общий объем распределяемых средств по данному конкурсу составил 5 млн рублей. Максимальный размер предоставляемых по конкурсу субсидий — 250 тыс рублей.

Напомним, что в прошлом году к участию в конкурсе было допущено чуть более 50 заявок. Поддержку из областного бюджета на реализацию проектов получили 17 СО НКО региона.