Общество

Несовершеннолетние учащиеся СИЗО-1 поздравили с профессиональным праздником своих учителей

Несовершеннолетние учащиеся учебно-консультационного пункта вечерней школы при следственном изоляторе № 1 УФСИН России по Псковской области поздравили своих учителей с профессиональным праздником - Днем учителя. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Классный руководитель учебно-консультационного пункта при СИЗО-1 Наталья Афанасьева - учитель физики и математики вечерней (сменной) школы № 1 Пскова. Под ее руководством проходит обучение подследственных и обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1.

Как рассказала Наталья Нишанбаевна, учащиеся собственными руками изготовили стенд «С праздником, дорогие учителя!». Ученики нарисовали красивые тематические открытки, тем самым выразив учителям признательность и благодарность за их каждодневный труд и внимательное отношение к ученикам.