Общество

За девять месяцев текущего года на переездах ОЖД произошло 19 ДТП

С января по сентябрь текущего года в границах Октябрьской железной дороги произошло 19 ДТП, в которых пострадали 16 человек, 5 из них погибли. В 2018 году за аналогичный период произошло 20 инцидентов с участием автотранспорта. Основная причина происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Наибольшее число ДТП зафиксировано на территории Ленинградской и Псковской областей – 7 случаев и 4 случая соответственно.

Октябрьская железная дорога напоминает, что нарушение правил пересечения железнодорожных переездов может привести к административной и уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий.

Железная дорога – зона повышенной опасности. Строго соблюдайте правила дорожного движения, берегите свою жизнь и жизни всех участников движения.