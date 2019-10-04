Двухлетней псковичке Мирославе Назаровой нужна помощь

Псковское областное отделение Российского детского фонда открывает сбор средств на помощь 2-летней псковичке Мирославе Назаровой. У девочки был диагностирован менингит, сейчас ее постоянно мучают приступы эпилепсии, и ей необходима дорогостоящая реабилитация. Один курс в местном реабилитационном центр стоит 196 100 рублей.
Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Псковском отделении Детского фонда, девочка появилась на свет в срок и без патологий. До восьми месяцев ребенок развивался в соответствии с возрастом, но все изменилось чуть больше года назад, когда у девочки резко подскочила температура. Жар держался больше трех дней, стали появляться судороги. В инфекционной больнице Мирославе поставили диагноз - менингит. После постановки диагноза жизнь девочки совершенно изменилась: постоянные анализы, исследования, больница.
Мирославе чуть больше двух лет, а она не может самостоятельно держать голову, ее не слушаются ручки и ножки. Мама регулярно занимается с Мирославой: массаж, гимнастика, бассейн, но этого мало. Девочке нужна постоянная реабилитация. Предыдущий курс очень помог: у девочки улучшились сон и аппетит, восприятие, приступов стало меньше.
На очередной курс реабилитации маму с ребенком ждет местный реабилитационный центр «Первый шаг». Но сейчас у мамы нет возможности полностью оплатить курс реабилитации, все средства уходят на лекарства и ежедневные занятия для дочери.
Поддержать Мирославу можно следующими способами:
Детский фонд призывает всех неравнодушных подарить Мирославе шанс на здоровое будущее.