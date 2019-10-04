Общество

Члены профсоюзной первички детсада «Росинка» деревни Переслегино побывали на экскурсии в усадьбе Ореховно

Члены первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад «Росинка» из деревни Переслегино Великолукского района побывали на экскурсии в усадьбе Ореховно (Пустошкинский район Псковской области), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа. Как рассказала председатель профсоюзной «первички» Наталья Новикова, так работники детского сада решили отметить свой профессиональный праздник — День дошкольного работника. В поездке приняли участие не только сотрудники «Росинки», но и филиала этого учреждения в деревне Майкино, а также члены семей профактивистов.

«Нам очень повезло с погодой, золотая осень показала нам все свои яркие краски. Мы зарядились положительными эмоциями, пополнили ряды своей профсоюзной ячейки, отдохнули и готовы к новым трудовым подвигам», — поделилась впечатлениями Наталья Новикова.