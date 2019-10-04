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Общество

Акценты Донецкого: Казус «Псковпассажиравтотранса», бесправные пешеходы и «Вечерний М»

04.10.2019 20:29|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска.

Крутой маршрут. Проблемы главного транспортного предприятия региона снова в центре внимания общественности.
Переход на тот свет. В Пскове продолжают спорить о судьбе ликвидируемых пешеходных переходов.
Чудозвоны на букву «М». В Москве раздали статуэтки премии ТЭФИ.

Сегодня 4 октября – очередная, двадцать шестая, годовщина расстрела российского парламентаризма, в последствиях которого, как принято нынче считать, мы все существуем вот уже без малого два десятка лет. Первый президент новой России и бывший член ЦК КПСС Ельцин расстрелял Верховный Совет из танков и создал президентскую республику.

Вчера, как раз во время траурных мероприятий в память расстрелянных у Белого Дома в Москве, пришла скорбная весть: после тяжелой болезни, на 72-м году жизни, скончался секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ Виктор Дуля, один из самых харизматичных персонажей местной политической ойкумены. Виктор Дуля был военным, окончил Высшее танковое училище, служил в ГДР и на Дальнем Востоке, а после службы осел на Псковщине, сделал политическую карьеру. Сначала был помощником депутата Госдумы, затем избрался депутатом в Псковскую городскую Думу, а с 2014 года работал в Псковском областном Собрании, где стал одним из самых ярких ньюсмейкеров.

Для журналистов и масс-медиа Виктор Федорович был находкой: за красным словцом в карман не лез, и неизменно выдавал в эфир интересные информационные поводы, устривал демарши и брифинги. К тому же он сам был нашим коллегой, автором и редактором партийной газеты «Псковская искра». В конце прошлого года Виктор Федорович серьезно заболел и покинул региональную политику. Однако уверен, что его еще долго будут вспоминать добрыми словами не только коммунисты, но и многие избиратели, простые псковичи. Вечная память!

А мы продолжаем. На этой неделе в центре общественного внимания вновь оказались проблемы на главном транспортном предприятии региона – ГППО «Псковпассажиравтотранс», значение которого для социально-экономической ситуации в регионе нельзя недооценивать, и которое, увы, лихорадит не первый год. После того, как прежний скандальный директор предприятия, «эффективный менеджер» из столицы Николай Киянец, фактически сбежал из Пскова, жизнь на предприятии, естественно, автоматически не наладилась. Да и вряд ли наладится без пристрастного и, главное, компетентного участия региональной власти, приди на пост руководителя хоть легендарный Генри Форд, восставший из Ада. Для решения копившихся годами проблем нужно время и солидные финансовые вливания. И тут мы имеем новости как со знаком минус, так и со знаком плюс.

Начнем с минуса. Трудовой коллектив «Псковпассажиравтотранса» обратился на сайт губернатора Михаила Ведерникова с «челобитной» по поводу изъятия из подвижного состава парка предприятия сразу нескольких автобусов, в 2015 году приобретенных в лизинг: четырех из восьми автобусов МАЗ-103 для городских маршрутов, четырех кинг-лонгов для междугородних маршрутов, а также пяти автобусов ПАЗ. Цитирую послание: «Заменить эти автобусы на что-то равноценное не представляется возможным, так как оставшиеся  автобусы в эксплуатации от 10 лет и более, и уже  требует замены. <…> В результате увеличиваются межинтервальные промежутки в расписании движения автобусов по установленным маршрутам. В это же время  3 новые «Сетры» <…> стоят на приколе и не работают. За каждым  автобусом «Сетра» закреплены водители, которые автоматически остаются без работы и есть вероятность, что уволятся», - рассказали губернатору работники предприятия.

Ситуация невеселая, тем более, все, кто постоянно пользуется общественным транспортом, знают, в каких автобусах им иногда приходится ездить. Один знакомый рассказал недавно, как ехал с дочкой в автобусе, и во время движения на пассажира вдруг упала дверь. Вот так вот прямо и вывалилась внутрь салона. Хорошо, что пассажир был молодым человеком и успел эту дверь поймать. А если бы на его месте был пожилой человек? Так ведь и угробить пассажира можно.

Новость со знаком плюс, появившаяся почти в пандан, видимо, как оперативный ответ на минус. На совещании в администрации области 2 октября вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева известила главу региона о том, что в ближайшее время на улучшение качества жизни и развитие транспортной доступности, связей и туризма по новой социально-экономической модели развития региона планируется потратить 3 миллиарда 200 миллионов рублей.

Деньги будут направлены прежде всего как раз на обновление парка «Псковпассажиравтотранса». В планах администрации – закупка 170 больших автобусов и порядка 120 автобусов средней загрузки. Также средства пойдут на ремонт автовокзала в Пскове. Здесь особо комментировать нечего. Как говорится, Богу бы в уши. Ибо понятно, что без развития общественного транспорта невозможно говорить о комфортной городской среде и в целом о достойном качестве жизни в городе.

В псковском сегменте интернета, меж тем, продолжаются споры о ликвидации пешеходных переходов. Пользователи сети выкладывают фото заборов на месте ликвидированных в разных местах Пскова зебрах. По поводу одного перехода, знакового, на Октябрьском проспекте (по коему граждане справили публичные поминки с цветами и стопкой водки), депутатом регионального парламента Львом Шлосбергом даже был отправлен запрос в прокуратуру на предмет законности и сделано целое политическое заявление.

Мол, случившееся с переходом на пересечении Октябрьского и улицы Свердлова «нельзя назвать иначе как хамством». Власти уже не в первый раз действуют в интересах только водителей и психологически ведут себя как водители. Для них нет граждан, передвигающихся по городу пешком. Цитирую депутатата: «Если бы они могли, они ликвидировали бы все пешеходные переходы в городе и превратили его улицы в поток безостановочно движущихся автомобилей. Эти люди живут совершенно другой жизнью, чем рядовые горожане, пешеходы. Пешеходы для них – только досадное обременение».

А, каково? Полет мысли поистине фантастический! Вот как далеко может увести настоящего политика вроде бы сугубо бытовой факт ликвидации на проезжей части отдельно взятой зебры. Но тут я я со Львом Шлосбергом категорически согласен: видимо, настала пора пешеходам бороться за свои права. Надо понимать, что Октябрьский проспект – это все-таки не дорога в сельской местности, а городская улица. Тем более, в центре города. И те, кто организует у нас дорожное движение, вроде бы должны это понимать. Обратились бы, что ли к международному опыту. Существуют ведь нормы, проверенные временем. Наши люди что, хуже каких-нибудь жителей Лондона или Тарту, и должны шуровать чуть ли не по полкилометра, не имея возможности перейти улицу? Конкретно, вот этот переход на Октябрьском, по моему мнению, никому не мешал. Зачем его закрыли, мне лично не понять. Он там всю жизнь был. А то, что возникают пробки, на которые жалуются водители, так это уж, извините, город такой, с исторически сложившимися узкими улицами в центре.

В Таллине, допустим, улицы еще уже, но там почему-то никто пешеходные переходы заборами не перекрывает. Вот ведь «глупые» люди эстонцы! Не понимают, как надо эффективно организовывать трафик! Поучились бы, что ли, у псковичей! Чтобы избежать недоразумений, подчеркну, что я сейчас иронизирую. Но если говорить всерьез, то современный градостроительный тренд заключается в том, чтобы в городской среде обитания предоставлять максимальные преференции передвижения именно пешеходам. Так происходит и в мегаполисах, и в маленьких европейских городках. В этом, собственно, и заключается комфорт, удобная городская среда. В Пскове же все наоборот. И понятно, что весь этот «забористан» власти оправдывают безопасностью самих пешеходов. А может, проблема все-таки не в переходах, а в водителях, в их наглости и хамстве? Водителях, которые, как мы знаем из новостей, регулярно мчатся на красный свет и сбивают пешеходов на регулируемых переходах со светофорами.

И я завершаю. На этой неделе в Московском театре мюзикла состоялась очередная торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Для нас, псковичей, эта церемония была интересна тем, что на престижную награду претендовала бывшая псковичка, а ныне ведущая новостей Первого канала и, добавим, ведущая прямого эфира с президентом – Елена Винник. В девяностые годы и начале нулевых Елена начинала свою карьеру на ГТРУ «Псков» и городском телевидении «Телеком». Потом уехала в столицу и сделала карьеру на «НТВ». Перейдя на первую кнопку, достигла номинации на «ТЭФИ». И пусть в этот раз она уступила Дмитрию Губерниеву, я почему-то уверен, что в ближайшем будущем Елена свою заветную статуэтку все-таки получит. Ну а у псковичей будет лишний повод погордиться: «Знай наших!».

Любопытно, однако, что нынешняя церемония проходила на фоне скандальной ситуации вызванной появлением в сети песни Бориса Гребенщикова, посвященной телеведущим вечерних ток-шоу «Вечерний мудозвон» (слово, разрешенное Роскомнадзором). Конкретного персонажа Б. Г. по имени не назвал, но мы-то понимаем, о ком речь. Некоторые из них в этом году как раз опять заработали свою ТЭФИ.

Интересно, что, как рассказывают приближенные к телам, среди вечерних «чудаков на букву М» начался даже тайный заочный спор о том, кому на самом деле посвящена песня? Условному Соловьеву или условному Киселеву? Нам же, потребителям контента, остается только жалеть, что в местном эфире давно отсутствуют яркие телевизионные персонажи, а ведущие новостей неразличимы настолько, что сливаются с фоном студий. Таков уж современный телеформат, как известно, все больше проигрывающий по креативу и аудитории американскому ютубу.

Засим прощаюсь. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Источник: Псковская Лента Новостей
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