Общество

В Пскове молодые росгвардейцы присягнули на верность Родине

В Пскове состоялась торжественная церемония принятия присяги сотрудниками, впервые поступившими на службу в подразделения вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, в мероприятии приняли участие руководители управления, отдела вневедомственной охраны и преподаватели.

Тридцать молодых сотрудников Росгвардии дали клятву быть верными присяге, достойно исполнять свой служебный долг, уважать и соблюдать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными и честными.

Принятие присяги стало для них логическим завершением напряженной программы обучения, которое проходило в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области.

В течение 3 месяцев сотрудники вневедомственной охраны проходили первоначальное профессиональное обучение: изучили организационно-правовые основы деятельности войск национальной гвардии России, профессиональную культуру и этику, тактику охраны общественного порядка, основы криминалистики, строевую, огневую, морально-психологическую, тактико-специальную, физическую и медицинскую подготовки. По всем дисциплинам росгвардейцы успешно прошли проверочные испытания и сдали экзамены.

Теперь росгвардейцы приступят к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей в подразделениях вневедомственной охраны.