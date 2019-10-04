Общество

Директор псковской сети фитнес-клубов получил премию «Бизнес-успех»

Директор сети фитнес-клубов «Супер фитнес» и «S-Fitness» Георгий Пономарев стал победителем регионального этапа Всероссийского форума «Территория бизнеса - территория жизни», который проходил в Пскове 3 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в фитнес-центре, победа одержана в номинации «ЗОЖ».

Всего в форуме приняли участие 240 представителей бизнес-сферы из Москвы, Тулы, Ленинградской области, Смоленска и Великого Новгорода. В рамках форума они презентовали свой бизнес, поделились планами на будущее. Также жюри оценивало, насколько интересен сам человек, который рассказывал, насколько его бизнес масштабен и насколько динамично развивается.

«Это успех всех тренеров, администраторов, управляющих, технического персонала, бухгалтеров и юристов всей сети клубов «S-Fitness» Пскова, Твери, Великого Новгорода и Великих Лук. Всех! И, конечно, спасибо гостям клубов - именно они позволяют и заставляют нас быть такими!», - подчеркнул Г. Пономарев, добавив, что нисколько не сомневался в победе.

Все победители (а это только 6 человек) получили специальные призы, статуэтку «Золотой домкрат» и путевку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.