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Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил великолукских педагогов с Днем учителя

В Великих Луках в драматическом театре состоялось тожественное собрание, посвященное Всемирному дню учителя. Педагогические составы всех школ города поздравил депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

В своем выступлении он отметил, что педагоги – это главные люди в жизни каждого ребенка. «У вас есть тот авторитет, те способности, которые могут направить детей, помочь им даже в самых сложных и запутанных жизненных ситуациях. Большинство из вас имеет звание «Заслуженный учитель России», у каждого – большой педагогический опыт и огромный багаж знаний, причем не только по своему предмету, но и «о жизни»,- сказал он.

Александр Козловский отметил, что окончил школу №10 Великих Лук, и вспоминает свои школьные годы с особым трепетом. «Это были прекрасные времена, когда мир был полным открытий, доброжелательных людей, мудрых наставников. Когда ты приходил за советом к учителю, когда с тобой разговаривали «по душам», заботились о твоем будущем».

Слова поздравления депутат Госдумы адресовал и своему классному руководителю Любови Выродовой. В этом году 4 октября ей исполнилось 85 лет.

Затем Александр Козловский наградил благодарственными письмами депутата Государственной Думы нескольких учителей великолукских школ.