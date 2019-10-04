Общество

127 нарушений земельного законодательства на 307 тыс. рублей выявил Росреестр за месяц в Псковской области

В сентябре 2019 года специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 178 проверок соблюдения законодательства об использовании земельных участков в регионе. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства осуществляется путем проведения проверок соблюдения физическими и юридическими лицами требований установленных земельным законодательством, административного обследования объектов земельных отношений, а так же в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.

В ходе проведения проверок специалистами выявлено 127 нарушений земельного законодательства.

Для пресечения нарушений землепользователям выдано 106 предписаний об устранении нарушений в области земельных отношений, возбуждено 68 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 307 700 рублей. Устранено 36 нарушений.