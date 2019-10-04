Общество

Детская областная больница отметила 20-летний юбилей

Детская областная больница отметила 20-летний юбилей. Коллектив медиков поздравил с праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Праздничное мероприятие началось с хроники развития медицинского учреждения. Больница была создана и зарегистрирована как юридическое лицо в 1999 году, тогда же в консультативную поликлинику были приняты первые пациенты. Строительные работы продолжались до 2006 года – поэтапно вводились в эксплуатацию стационарные отделения, проводилась реорганизация коечной сети. Строительство финансировалось по программе социально-экономического развития Псковской области, в том числе на средства федерального бюджета. Работы начинались при губернаторе Евгении Михалове, завершал стройку Михаил Кузнецов. В 2000 году объект посетил президент РФ Владимир Путин. По итогам этого осмотра в больницы Псковской области из внебюджетных источников поступила медицинская техника стоимостью 46 миллионов долларов.

Главный врач больницы Аркадий Гохман рассказал о том, как в настоящее время оснащается учреждение и в каких программах участвует. «В этом году больница получит более 180 млн рублей на приобретение оборудования. Уже состоялся аукцион на покупку рентгеновского аппарата на три рабочих места для консультативной поликлиники, идёт аукцион на проведение ремонтных работ помещения, где он будет установлен, продолжаются конкурсные процедуры по приобретению аппарата МРТ и другого оборудования», - рассказал главный врач.

Но вся эта техника, по словам Аркадия Гохмана – может оказаться лишь железом без квалифицированных кадров. Штатная численность больницы не менялась за все годы работы больницы, накопившийся дефицит кадров решается за счёт совместительства. «Вопрос стоит очень остро. В 2018 году коэффициент совместительства врачей составил 2,4. То есть один работает за двоих с половиной. Это цифра – средняя по больнице, у кого-то и больше», - отметил Аркадий Гохман и сообщил, что больница очень ждёт 38 студентов-целевиков, обучающихся сейчас в вузах, и 8 специалистов из ординатуры.

Председатель Собрания депутатов Александр Котов так же вспомнил этап строительства больничного комплекса. В 2003 году он был назначен заместителем губернатора, не раз бывал на объекте. «История у больницы непростая. Наверное, многие из вас помнят, с каким трудом строились эти корпуса. Решение было принято в тяжелейшее время, когда не было возможности своевременно платить заработную плату, не говоря уж о том, чтобы делать какие-то капитальные вложения. Но его верность подтверждается жизнью – больница была построена, введена в эксплуатацию и успешно работает», - отметил Александр Котов.

Спикер признал, что профессиональному коллективу учреждения приходится работать в непростых условиях. «Когда Аркадий Гилярович затронул в докладе вопрос о заработной плате, с задних рядов послышались просьбы сказать правду. На самом деле коэффициент совместительства 2,4 – это тяжелейший случай. Можно себе представить, с какой переработкой работают сотрудники учреждения», - добавил Александр Котов.

Председатель Собрания депутатов напомнил, что на уровне президента Российской Федерации в настоящее время рассматриваются вопросы здравоохранения, и высказал надежду, что в ближайшее время работники бюджетной сферы почувствуют изменения.

Александр Котов поблагодарил коллектив детской областной больницы за важную, значимую и трудоёмкую работу, за доброту и внимание к пациентам, пожелал медицинским работникам здоровья и благополучия, после чего вручил благодарности регионального парламента отличившимся сотрудникам учреждения.

От имени органов исполнительной власти врачей поздравил заместитель председателя комитета по здравоохранению Денис Сачков.