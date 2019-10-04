Общество

Представители Минобороны и псковский губернатор приняли окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте

Окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте в деревне Череха Псковского района и благоустройстве прилегающей территории приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителями министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и Тимуром Ивановым. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Также они поставили точку в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета. «Благодарю Юнус-Бека Баматгиреевича и Тимура Вадимовича за конструктивный подход, активное взаимодействие и поддержку наших региональных инициатив и предложений», – написал Михаил Ведерников.