Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Как уменьшить платежи за землю?
Сапоги на первые морозы
Штраф за оскорбление коллектора
Инвестклимат - благоприятный
30 лет успеха
Дом от А до Я
и снова #Пушкинбал
не думай о Yota
Архитектор провалов
Как сделать дома тепло
Телефон прямого эфира 56-73-72
Подарок «Лидеру»
 
 
 
ещё Общество 04.10.2019 12:507 Мы с мужем не чувствуем, что сын приемный - история семьи, усыновившей малыша из детского дома 04.10.2019 20:380 Представители Минобороны и псковский губернатор приняли окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте 04.10.2019 20:292 Акценты Донецкого: Казус «Псковпассажиравтотранса», бесправные пешеходы и «Вечерний М» 04.10.2019 18:060 За девять месяцев текущего года на переездах ОЖД произошло 19 ДТП 04.10.2019 17:290 Великолукский медколледж отмечен благодарственным письмом Михаила Ведерникова 04.10.2019 17:210 Детская областная больница отметила 20-летний юбилей
 
 
 
Самое популярное 03.10.2019 20:2718 Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта 02.10.2019 16:1721 Архитектор провалов 01.10.2019 13:437 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов 03.10.2019 12:050 Собаки помогли найти останки 20-летнего псковича, пропавшего полтора месяца назад 02.10.2019 19:423 На Рижском проспекте в Пскове сбили девушку
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Представители Минобороны и псковский губернатор приняли окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте

04.10.2019 20:38|ПсковКомментариев: 0

Окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте в деревне Череха Псковского района и благоустройстве прилегающей территории приняли губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителями министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и Тимуром Ивановым. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

Также они поставили точку в вопросе передачи имущества военного городка Остров-3 на баланс муниципалитета. «Благодарю Юнус-Бека Баматгиреевича и Тимура Вадимовича за конструктивный подход, активное взаимодействие и поддержку наших региональных инициатив и предложений», – написал Михаил Ведерников.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 703 человека
04.10.2019, 20:560 Военный следственный отдел СКР по Псковскому гарнизону принимает сообщения о преступлениях по «телефону доверия» 04.10.2019, 20:380 Представители Минобороны и псковский губернатор приняли окончательные решения по реконструкции памятника 6-й роте 04.10.2019, 20:310 ГАИ призывает псковских водителей быть осторожными в сложных погодных условиях 04.10.2019, 20:293 Акценты Донецкого: Казус «Псковпассажиравтотранса», бесправные пешеходы и «Вечерний М»
04.10.2019, 18:209 В США мужчина отсудил 750 тысяч долларов у любовника жены 04.10.2019, 18:060 За девять месяцев текущего года на переездах ОЖД произошло 19 ДТП 04.10.2019, 17:590 Псковское «Михайловское» принимает участие в работе международного форума «Музей: наука, инновации, коммуникация» в Белоруссии 04.10.2019, 17:4238 Более половины россиян не хотели бы учить детей за рубежом
04.10.2019, 17:3327 Ученые готовят надувной бублик для полета на край Солнечной системы 04.10.2019, 17:290 Великолукский медколледж отмечен благодарственным письмом Михаила Ведерникова 04.10.2019, 17:210 Детская областная больница отметила 20-летний юбилей 04.10.2019, 17:120 Несовершеннолетние учащиеся СИЗО-1 поздравили с профессиональным праздником своих учителей
04.10.2019, 16:500 Ошибка в адресе является причиной для приостановления регистрации недвижимости 04.10.2019, 16:470 80 особей судака довели до суда жителя Гдовского района 04.10.2019, 16:350 Уголовный розыск продолжает поиски великолучанина, пропавшего весной 04.10.2019, 16:3215 В России добыли уникальный алмаз с алмазом внутри
04.10.2019, 16:240 В Международный день пожилых людей Елена Полонская поздравила ветерана с юбилеем 04.10.2019, 16:204 127 нарушений земельного законодательства на 307 тыс. рублей выявил Росреестр за месяц в Псковской области 04.10.2019, 15:560 Для учеников псковской школы №11 прошли уроки безопасности 04.10.2019, 15:480 ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам
04.10.2019, 15:400 Два дня будет закрыта дорога до садоводства «Пчелка» в Псковском районе 04.10.2019, 15:3610 Треть россиян готовы завести ребенка, если государство обеспечит их жильем 04.10.2019, 15:290 Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил великолукских педагогов с Днем учителя 04.10.2019, 15:210 ЛДПР предложила отказывать больным с опасными заболеваниями в получении соцуслуг на дому
04.10.2019, 15:100 Apple увеличит выпуск iPhone 11 на 10% из-за высокого спроса 04.10.2019, 15:040 Директор псковской сети фитнес-клубов получил премию «Бизнес-успех» 04.10.2019, 14:510 Пскович может сесть в тюрьму за сломанную в драке челюсть 04.10.2019, 14:360 На благоустройство парка в Кунье уйдет около миллиона рублей
04.10.2019, 14:240 Безработный квартиросъемщик обокрал великолучанку на 33 тыс. рублей 04.10.2019, 14:070 «Дело Луначарского»: Как пробиться в шоу-бизнес. ВИДЕО 04.10.2019, 13:480 Члены профсоюзной первички детсада «Росинка» деревни Переслегино побывали на экскурсии в усадьбе Ореховно 04.10.2019, 13:320 Кабмин одобрил законопроект о новых механизмах расселения аварийного жилья
04.10.2019, 13:160 Осенью 2020 года на МКС могут отправить полностью российский экипаж 04.10.2019, 13:100 В Пскове молодые росгвардейцы присягнули на верность Родине 04.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 04.10.2019, 12:550 В Псковской области начался приём заявок на конкурс «Живая классика»
04.10.2019, 12:507 Мы с мужем не чувствуем, что сын приемный - история семьи, усыновившей малыша из детского дома 04.10.2019, 12:410 Двухлетней псковичке Мирославе Назаровой нужна помощь 04.10.2019, 12:324 Субсидии на реализацию социальных проектов получат 20 НКО региона 04.10.2019, 12:250 В ПсковГУ прошел первый день Школы игропрактики
04.10.2019, 12:180 Профсоюзная сторона вновь предлагает оценить разницу в зарплатах сотрудников региональных и федеральных пожарно-спасательных частей 04.10.2019, 12:102 В Псковском театре начинается реализация творческого проекта «Псков как зеркало истории православия в России» 04.10.2019, 12:010 Клиники «Визус» и MEDICA: Береги здоровье смолоду 04.10.2019, 11:443 Скидки на кефир и молоко «Прасковья Молочкова» продлятся в псковских «Пятерочках» до конца октября
04.10.2019, 11:350 15 иностранцев отправили на родину псковские судебные приставы 04.10.2019, 11:330 Псковичей приглашают принять участие в соревнованиях, посвященных Всероссийскому дню ходьбы 04.10.2019, 11:245 Печерянин лишился 400 тыс. рублей, поверив мошенникам 04.10.2019, 11:200 В деревне Кирово благоустроили парк и посадили более 50 деревьев
04.10.2019, 11:117 О том, как пробиться в шоу-бизнес, расскажут псковские музыканты в программе «Дело Луначарского» 04.10.2019, 11:100 Прошли финальные соревнования по мини-футболу среди силовиков Псковской области 04.10.2019, 10:500 Почти 500 тысяч рублей задолженности по налогам погасили юридические лица и ИП из Стругокрасненского района 04.10.2019, 10:410 Житель Псковского района получил срок за угрозу ножом сожительнице
04.10.2019, 10:3020 Уровнем жесткости псковской воды озаботились депутаты гордумы 04.10.2019, 10:140 Instagram запустил приложение Threads для обмена историями и статусами 04.10.2019, 09:570 До пяти лет тюрьмы могут получить псковичи за групповую кражу 04.10.2019, 09:480 Зрительный зал Усвятского центра культуры обновляется в рамках партпроекта «Единой России»
04.10.2019, 09:420 «Мицубиси» горел в Уграде 04.10.2019, 09:340 Жилой дом сгорел в пушкиногорской деревне Горушка из-за неисправности печи 04.10.2019, 09:310 За 9 месяцев 2019 года выросло количество членов профсоюзов, отдохнувших в профсоюзных санаториях Псковской области 04.10.2019, 09:225 Более 160 тысяч в месяц нужно россиянам для счастья
04.10.2019, 09:100 В Острове после вмешательства прокурора возобновлено водоснабжение пяти домов 04.10.2019, 08:530 В самолете, летевшем в Москву, скончалась двухмесячная девочка 04.10.2019, 08:470 Сэкономить при покупке молочной продукции «Прасковья Молочкова» в «Империале» смогут псковичи до конца октября 04.10.2019, 08:372 Осенний Псков. ФОТО
04.10.2019, 08:320 Курсы для преподавателей эстрадного пения пройдут в Пскове 04.10.2019, 08:180 Регионы увеличили финансирование нацпроекта «Образование» 04.10.2019, 08:060 В России упростят оплату покупок в интернете с гаджетов 04.10.2019, 07:161 На улице Инженерной в Пскове вновь сломался светофор
03.10.2019, 23:150 Сколько зарабатывает биотехнолог в Пскове, рассказали эксперты 03.10.2019, 22:346 СМИ сообщили о первом штрафе из-за курения на балконе 03.10.2019, 21:436 Четверо жителей Куньинского района незаконно вырубили более двух тысяч кубометров леса 03.10.2019, 21:209 Пскович в теплице выращивал коноплю
03.10.2019, 21:040 Ожирение оказалось полезным против болезней сердца и смерти 03.10.2019, 20:380 В Островском районе заключенный исправительной колонии признан виновным в дезорганизации деятельности учреждения 03.10.2019, 20:2718 Десантник погиб под Псковом из-за нераскрывшегося парашюта 03.10.2019, 20:0517 Путин рассказал о предотвращенной гражданской войне в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.