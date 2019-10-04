Общество

«Подарок новорожденному» получили более 3 тысяч семей Псковской области

В рамках реализации региональной программы «Подарок новорожденному», в Псковской области на 1 октября выдано 3 тысяч 285 подарочных сертификатов и медалей «Рожденному на земле Псковской». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона, около 2,5 тысяч псковских семей получили сертификаты через органы социальной защиты населения. В псковских роддомах подарки были вручены более чем 750 семьям.

«За время действия программы уже отоварено более 1,5 тысяч сертификатов. У родителей есть год, чтобы им воспользоваться и приобрести товары для малыша. Оператором программы выступает Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги». К числу партнеров, помимо магазина «Планета детства», присоединилась страховая компания "Макс-М"», - отметили в пресс-службе.

Напомним, региональная программа «Подарок новорожденному» - дополнительная мера поддержки материнства и детства, инициированная главой региона Михаилом Ведерниковым. Подарочные наборы получат все семьи, в которых дети родились с 1 января 2019 года. Они вручаются родителям новорожденных при выписке из роддома и включают сертификат номиналом 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области, поздравительную открытку и памятную медаль «Рожденному на земле Псковской». На медали предусмотрено место для гравировки имени и даты рождения малыша (делается бесплатно). У кого дети появились на свет с 1 января по 26 июля 2019 года - могут написать заявление и получить подарок в территориальных органах соцзащиты (Псков, Великие Луки) и в районных центрах социального обслуживания. Дополнительно по всем возникающим вопросам можно обращаться в комитет по здравоохранению по телефону: (8112) 29-99-43, и в комитет по социальной защите: (8112) 29-99-98 (доб.136), 29-99-98 (доб.135).