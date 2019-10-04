Общество

Председатель Псковского облсобрания: Учитель - не профессия, это призвание

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил учителей с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Настоящий учитель вкладывает в своих воспитанников сердце и душу. Дорогие учителя, преподаватели, воспитатели и ветераны педагогического труда! От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Учитель - не просто профессия, это призвание. Без огромной увлеченности своим делом и искренней любви к детям невозможно быть педагогом. Настоящий учитель отдает ученикам не только предусмотренные школьной программой часы занятий, но и вкладывает в своих воспитанников сердце и душу, чтобы научить их быть порядочными, мыслящими и успешными людьми. Работать учителем нелегко, зачастую это напряжение, нервы, усталость. Важно, чтобы педагог ощущал отдачу от своего труда, чувствовал уважение учеников, получал признание общества и поддержку государства», - подчеркнул Александр Котов.

Также председатель Псковского областного Собрания пожелал педагогам счастья, здоровья и благополучия.