Общество

Больше 800 человек посетило культурологический марафон «Все грани Гранина» в Пскове

В Пскове более 800 человек посетило культурологический марафон «Все грани Гранина». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, Псковская область стала четвертым субъектом РФ, принимающим марафон, с 26 по 29 сентября.

Поддержку марафону оказали администрация региона и лично губернатор Михаил Ведерников. Мобильный фестиваль призван расширить границы Года Гранина, провести яркие мероприятия в субъектах России, продемонстрировать актуальность и востребованность творчества писателя среди россиян всех возрастов.

В рамках события прошли флешмоб, выставки, кинопоказы и мастер-классы, работал дискуссионный клуб, а также состоялся «Марафон добра Даниила Гранина»: сбор книг для пополнения фондов сельских библиотек Псковской области, который организовал Российский книжный союз. Жители и гости Пскова приносили книги из домашних библиотек и оставляли их волонтерам в специально обозначенном месте - желтом ящике с нанесенным логотипом «Марафон добра Даниила Гранина». Сертификаты на собранные книги были переданы трем сельским библиотекам региона: Изборской библиотеке-филиалу МБУК «Печорская центральная районная библиотека», библиотеке Писковичского культурно-досугового центра МБУ «Псковский районный центр культуры» и Полонской библиотеке-филиалу МБУК «Порховская централизованная библиотечная система».

Также гости и жители Пскова стали участниками читательского марафона: они прочитали отрывки из произведения «Мой лейтенант» Даниила Александровича Гранина на камеру, переняв эстафету чтения от Курска, Волгограда и Москвы, тем самым став частью создания видеоверсии книги, которая публикуется на сайте всегранигранина.рф. Там же можно найти материалы, посвященные жизни и творчеству Даниила Гранина, а также фотоотчеты с каждого дня работы фестиваля в разделе «Галерея» и актуальную информацию о проведении марафона в разделе «Новости».

Культурологический марафон «Все грани Гранина» проводится по инициативе Российского книжного союза и при поддержке Фонда президентских грантов в шести регионах РФ с 8 августа по 15 декабря этого года. Следующими городами, принимающими «Все грани Гранина», станут Калининград и Санкт-Петербург.