Общество

Новоизборский дом культуры прошел приемку после ремонта по партпроекту. ФОТО

Новоизобрский дом культуры в Печорском районе сдан после ремонта по проекту «Единой России». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, 4 октября, на объекте побывали представители власти и активисты Партии.

В рамках партпроекта «Культура малой Родины» учреждение получило 1 млн рублей. Из них 723 тысяч 144 рубля были направлены на ремонт ДК, оставшиеся 276 тысяч 856 рублей - на приобретение звукотехнического и светового оборудования, поставка которого ожидается 30 октября.

По итогам сегодняшнего визита подписан акт приемки обновленного дома культуры. Как отметил глава Печорского района, член партии «Единая Россия» Дмитрий Сопотов, большой объем работы выполнен качественно и в срок.

Кроме того, сегодня комиссия посетила Лавровскую гимназию, где завершается ремонт спортзала. Работы ведутся в рамках партпроекта «Детский спорт», координатором которого в регионе является вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. Большая часть средств из предусмотренных миллиона и 447,5 тысяч уже освоена, в течение двух недель здесь установят батареи и решетки на окна, сделают разметку и разместят спортивное оборудование.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» - поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта - проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта - 670 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.