Общество

Во Всероссийский день ходьбы Псковская область вошла в десятку лучших

предоставивший рейтинг регионов портал «Турстат», этот день отмечают 5 октября, с 2015 года, по инициативе Олимпийского комитета России в рамках программы «Олимпийская страна».

Во Всероссийском дне ходьбы ежегодно принимает участие 250 тысяч человек в 50 регионах России. Центральной площадкой Дня ходьбы-2019 станет Ижевск.

В первую десятку регионов России во Всероссийский день ходьбы по числу участников входят Республика Башкортостан (55 тысяч участников), Ставропольский край (17 тысяч), Калужская область (7 тысяч), Красноярский край (4 тысячи), Иркутская область (2,6 тысячи), Псковская область (2,5 тысячи), Волгоградская область (2,5 тысячи), Ульяновская область (2,5 тысячи), Астраханская область (1,7 тысячи) и Воронежская область (1,5 тысячи).

Рейтинг составлен по результатам анализа данных регионов о количестве участников «Дня ходьбы» в прошлом году.