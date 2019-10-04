Общество

В псковском приюте для животных «Лесопилка» состоялся волонтерский фестиваль. ФОТО

На улице Новогородской,7, в Пскове - в приюте для животных «Лесопилка» - прошел волонтерский фестиваль «День открытых дверей». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 5 октября открытие мероприятия состоялось в 12.00.

Волонтеры подготовили концертную программу, выступление спортсменов клуба элитного собаководства «Бест», лекторий о животных, мастер-класс по анималистике под руководством художников студии «Полосатый кот», квест для гостей, флэш-моб (зарядка) и чаепитие.

«Этот праздник стал для приюта доброй традицией, когда «Лесопилка» приглашает в гости и открывает буквально все двери. Посетить "День отрытых дверей" - отличная возможность посмотреть изнутри как работает приют, познакомиться с его сотрудниками и питомцами, поговорить с постоянными волонтерами и может быть принять для себя решение присоединиться к ним», - отметили организаторы.

Напомним, фестиваль «День открытых дверей» проходит третий год подряд. Мероприятие проводится на средства гранта президента Российский Федерации, выделенных Фондом президентских грантов и направленных на развитие гражданского общества. Содержит «Лесопилку» ПРОО «Зоозащита».