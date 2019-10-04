Общество

В доме-интернате в Печорском районе провели благотворительную акцию для пожилых. ФОТО

Благотворительную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека, провели в Псковской области сторонники «Единой России» совместно с региональным отделением Союза женщин России. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии, 4 октября праздник состоялся в доме-интернате для престарелых и инвалидов (Печорский район).

Для пожилых людей была организована развлекательная программа и профессиональная фотосессия, после которой каждый получил на память свой снимок от Ирины Большаковой. Также всем подопечным соцучреждения вручили подарки - сторонники Партии собрали для женщин и мужчин 69 наборов, в которые вошли книги, украшения, шарфы, платки, тапочки, носки, носовые платки, майки, сладости и фрукты.

Вещи и продукты передали коллективы предприятий и организаций, неравнодушные псковичи, сотрудники регионального исполкома «Единой России» и областного Собрания депутатов. Самый большой вклад сделал Гуманитарный лицей города Пскова.

«Очень приятно, что столько небезразличных людей в городе Пскове откликнулось на нашу акцию ко Дню пожилого человека. Работники предприятий и учреждений, предприниматели и пенсионеры, школьники. Учащиеся Гуманитарного лицея собрали бабушкам и дедушкам, находящимся в домах-интернатах, около 30 килограммов сладостей. Садоводы СНТ «Озерное» передали большой пакет яблок. Люди трогательно собирали платочки, бусы, книги, варенье, принесли сотни книг», - рассказала заместитель руководителя РИК Партии и председателя псковского отделения Союза женщин России Светлана Медведева.

Собранные подарки были переданы также в Первомайский психоневрологический интернат (Палкинский район) и Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, при первой возможности книги и одежду отправят в Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Струго-Красненский район).