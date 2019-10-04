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Общество

В УГИБДД поздравили с праздником педагогов Псковской области. ФОТО

05.10.2019 19:35|ПсковКомментариев: 0

Врио начальника УГИБДД Юрий Шестаков и заместитель начальника отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области поздравили педагогов, отвечающих за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД, они также выразили искренние слова признательности руководителям отрядов юных инспекторов движения.

«Пятого октября вся страна встречает один из самых важных профессиональных праздников - День учителя. В этот день нельзя не выразить чувства благодарности людям, которые передают знания детям, учат их доброте, дружбе, целеустремленности, а самое главное - ответственности за свою жизнь и здоровье, в том числе и на дороге», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, как добавили в ведомстве, врио начальника управления ГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Юрий Шестаков в своем выступлении отметил, что труд учителя - очень почетный и благородный. Именно от педагогического мастерства, мудрости и терпения педагогов во многом зависит воспитание грамотных, культурных граждан нашей страны и, конечно же, законопослушных участников дорожного движения.

В свою очередь, представитель комитета по образованию Псковской области Максим Алганов особо выделил роль руководителей отрядов юных инспекторов движения и поблагодарил их за творческих подход в обучении детей Правилам дорожного движения. Было отмечено, в частности, что только в текущем году численность отрядов ЮИД в регионе увеличилась с 138 до 144, а количество детей в них - с 1306 до 1375.

В завершение праздничной встречи всем присутствующим педагогам были вручены цветы и благодарственные письма за их ежедневный вклад в ответственную и непростую работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Теги: #ГИБДД #умвд россии по псковской области #праздник #праздники #день учителя
Источник: Псковская Лента Новостей
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