На производстве псковского ДСК прошло обучение по заливке новой панели. ВИДЕО

На модернизированном производстве псковского домостроительного комбината (ДСК) прошло обучение по заливке новой панели PreWIS II. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГК «ЛУГ».
«Панель PreWIS II позволяет возводить бесшовные дома. Новые технологии гарантируют тепло в доме и очень красивые фасады, которые добавят современных акцентов в наш город, - отметили в пресс-службе. - Основные преимущества: внутренний слой бетона, приклейка Paroc fal1, монтаж сетки и основные работы по нанесению штукатурного слоя производятся на заводе ЖБИ».
В обучении приняли участие технологи из СПБ и технологи завода Paroc Oy Ab. В администрации ДСК добавили: «Переход на производство новой панели сделает жилье современным и красивым. Будущие проекты уже готовятся на основе новых технологий».