Общество

В Псковской области очистили 14 километров береговой линии

В Псковской области повсеместно прошли мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии, тематические мероприятия проходили в сентябре 2019 года. Участвовало 178 человек, убрали 14 километров береговой линии водных объектов.

«В этом году акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Администрациями муниципальных образований Псковской области совместно с образовательными учреждениями, организациями и волонтерами были организованы экологические субботники по уборке от мусора берегов рек и озер», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в комитете добавили, что была осуществлена уборка прибрежных полос от пластиковых бутылок, пакетов, банок, обкос травы.