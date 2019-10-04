Общество

Поисково-спасательный отряд разыскивает гражданина Белоруссии, уехавшего в Псковскую область на заработки

Гомельский поисково-спасательный отряд «Симуран» разыскивает гражданина Белоруссии, Вячеслава Владимировича Иванькова, который уехал на заработки в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители отряда.

«Этот мужчина родился 1 февраля 1967 года. Проживает в Гомеле, на улице Рогачевской. Одежда, в которой был Вячеслав Иваньков - темно-синие майка и джинсы, коричневые туфли. На вид пропавшему - около 50 лет. Глаза - карие; волосы - темно-русые, с сединой; телосложение - худощавое; рост - 180 сантиметров», - отметили в организации.