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Общество

Региональное управление Росгвардии призывает жителей области активнее использовать портал госуслуг

06.10.2019 14:38|ПсковКомментариев: 0

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслуг.
Центр оказывает большой спектр государственных услуг населению, связанных с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.



При подаче заявления на портале доступны подробные поясняющие комментарии. При этом количество посещений Центра лицензионно-разрешительной работы либо подразделений в районах сводится к минимуму. Дата и время подачи заявления и получения документов назначается индивидуально для каждого посетителя.



Кроме того, при подаче электронного заявления на сайте Госуслуг, на оплату госпошлины действует скидка – 30%.



Напомним, что центр ЛРР Управления Росгвардии по региону реализовал возможность подтверждения учетной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на Едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы.

Теги: #Росгвардия #Госуслуги
Источник: Псковская Лента Новостей
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