Общество

Россияне назвали любимые бренды косметики

Россияне при выборе косметики и средств по уходу больше всего интересуются товарами известных зарубежных марок, как Dior, Chanel и Lacoste, однако в итоге приобретают продукцию более бюджетных брендов — Nivea и «Чистая линия», говорится в исследовании российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, на которое ссылается «РИА Новости». Эксперты проанализировали более 1 млн чеков покупателей косметики.

В топ-10 по доле от всех купленных товаров попали две российские марки косметики — «Чистая линия» (второе место) и Splat (третье место). Лидером продаж является бренд Nivea. При этом высокие оценки россияне ставят зарубежным брендам (8 мест в первой десятке), тройка лидеров — Dior, Lacoste и Chanel. Из российских брендов в первую десятку попали Splat (пятое место) и Planeta Organica (девятое место). В топ-30 по оценкам покупателей из российских марок также фигурируют «Сто рецептов красоты», «Чистая линия», Natura Siberica, «Черный жемчуг», Estel и Organic Shop.

При этом бренды, получившие наиболее высокие оценки среди пользователей Rate&Goods, не попали в число самых покупаемых. «Более того, топ-3 самых высоко оцениваемых брендов оказались на последних трех местах по доле покупок в категории: Dior на 28-м месте, Chanel — на 29-м месте, Lacoste — на 30-м месте»,— отмечается в исследовании.



