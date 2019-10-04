Общество

Минфин намерен запустить новые инструменты управления остатками бюджетных средств

Министерство финансов планирует запустить новые инструменты управления временно свободными остатками средств федерального бюджета — в частности, речь идёт о привлечении краткосрочных кредитов кредитных организаций. Об этом говорится в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», сообщает ТАСС.

Среди других инструментов — запуск операций по размещению остатков средств через договоры банковского вклада (депозита) с центральным контрагентом, валютный своп по покупке евро за рубли, размещение средств по договорам репо в иностранной валюте, в том числе с использованием еврооблигаций России в качестве обеспечения и так далее.

Ранее стало известно, что министерство планирует включить в Налоговый кодекс утилизационный и туристический сборы, отчисления операторов сети связи общего пользования. В ведомстве пояснили, что «речь не идет о включении обязательно именно в виде налога». Это касается лишь неналоговых платежей, имеющих признаки налога или сбора, так как они носят возмездный характер.