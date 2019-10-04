Общество

Глава Росстандарта: Технические условия на товары приблизятся к ГОСТам

Росстандарт подготовил законопроект, который позволит проводить экспертизу технических условий на товары и услуги в тех же технических комитетах, что занимаются подготовкой ГОСТов, и после этого включать их в Национальную систему стандартизации. Об этом рассказал руководитель ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

«Сейчас в Национальную систему стандартизации попадают только ГОСТы, а стандарты организаций и технические условия существуют сами по себе, - сказал Абрамов. - И получается, что между практикой на предприятиях и национальной системой - пропасть. Мы хотим сделать мостик, чтобы "хорошие" ТУ, которые прошли экспертизу в технических комитетах, могли становиться частью национальной системы. Это будет означать обязательство владельца этого документа раскрыть его содержание, и тогда эти ТУ по умолчанию могут добровольно применяться всеми желающими».

Это упростит бизнесу работу с поставщиками, а начинающим производителям поможет в разработке собственных документов.

«Компании с хорошей практикой разработки стандартов нам говорят: "Включите, пожалуйста, в ваш фонд наши документы, у нас много поставщиков, и чтобы мы каждый раз с ними не объяснялись, по каким требованиям мы работаем, мы будем ссылаться на документ из фонда", - объясняет Абрамов. - Они готовы раскрыть его содержание, провести экспертизу, не противоречит ли он ГОСТам, и им не нужен национальный стандарт. Единственное, что нельзя будет делать с такими ТУ - ссылаться на них в госзакупках и нормативных актах. Для добровольного применения - пожалуйста».