Общество

В Опочке пройдет встреча с фондом «Старость в радость» для волонтеров

9 октября в Опочецком Доме культуры в 16:30 состоится встреча с сотрудниками фонда «Старость в радость». Организаторы приглашают тех, кто готов направить свое время, умения и энергию на помощь пожилым людям, откликнуться на их нужды. Это и поездки в интернаты, и участие в ярмарках, мастер-классах и других событиях в городе, сообщается в социальных сетях фонда.





Также организаторы обещают рассказать, как можно навестить бабушек и дедушек в домах престарелых, бывает ли грустно в поездках, почему положительных эмоций там бывает гораздо больше.





«А также ответим на практические вопросы: как записаться в поездку, далеко ли ехать, что брать с собой, как проходят поездки, какие песни мы поем», - пишут организаторы.



Благотворительный фонд «Старость в радость» больше 10 лет помогает пожилым людям, живущим в домах престарелых. Фонд организует встречу с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Отмечается, что в скором времени,планируются собрания волонтеров в Пскове.