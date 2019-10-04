Общество

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года. Эту работу в план на 2019-2020 годы в среду на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы собираются внести депутаты.

Задача парламентариев — формирование комплекса мер для совершенствования работы НПФ и мотивация россиян самостоятельно копить на пенсию. Об этом рассказал «Известиям» глава группы, член думского комитета по финрынку Дмитрий Скриванов.

Речь идет, в том числе, и о налоговом стимулировании — например, увеличения максимального вычета до 52 тыс. рублей, а в дальнейшем, возможно, и государственного софинансирования добровольных взносов.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны стать реальным институтом, который позволит россиянам рассчитывать на вторую пенсию, а экономике — получать необходимый инвестиционный ресурс в виде «длинных» денег, добавил депутат

При этом формулировки «новая пенсионная реформа» глава рабочей группы избегает.