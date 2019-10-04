Общество

В Гдовской крепости открыли памятный знак участникам Первой мировой войны

В Гдовской крепости открыли памятный знак участникам Первой мировой войны - камень с табличкой «Гдовичам - участникам Первой мировой войны 1914 - 1918». Как сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте, на это событие откликнулись гдовичи, которые знают свои родословные и хранят в памяти имена своих уже далеких предков.

«Без памяти о прошлом нет истории», - сказал на открытии знака глава района Юрий Павлов. Он вручил почетную грамоту председателю Баварского отделения Российского Имперского союза-ордена Антону Громову и поблагодарил его за самое активное участие в создании знака гдовичам, воевавшим на фронтах Первой мировой.

Более 18 тысяч работоспособных, здоровых, в расцвете лет мужчин Гдовского уезда ушли на ту войну и сражались в составе Гдовского полка, отметил научный сотрудник музея Владимир Иванов. Сколько их вернулось - неизвестно. По его словам, музей истории края сейчас по крохам собирает материалы об этом. И сведения пополняются не только из архивов. Помогают гдовичи, сохранившие семейные истории, старые фото, документы.

«Мы можем гордиться тем, что воины России и нашего Гдовского уезда готовы были положить свои головы не только за родное Отечество, но и за общий мир, за други своя», - сказал Гдовский благочинный отец Сергий.

Среди участников церемонии было немало детей, которых привели с собой гдовичи. А третьеклассница Диана Никитина держала в руках портрет своего прапрадедушки - участника Первой мировой войны Михаила Дмитриева. Для нее та давняя война - частичка истории семьи.

Приехал на событие и сланцевский краевед Николай Баклагин. Он поблагодарил гдовичей за память о предках и напомнил, что часть Сланцевского района раньше была территорией Гдовского уезда – немало сланцевчан тоже были в строю Гдовского полка.

Отец Сергий совершил литию по усопшим землякам. А организатор спонсорской помощи Антон Громов привез с собой российский флаг образца 1914 года, который был утвержден Николаем Вторым, и предложил сделать общее фото у знака.