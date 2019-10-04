Общество

В Псковском облсовпрофе состоится расширенное совещание профактива, приуроченное к Всемирному дню действий

Сегодня, 7 октября, в 12.30 в большом зале Псковского облсовпрофа состоится расширенное совещание профсоюзного актива Псковской области, приуроченное к Всемирному дню действий «За достойный труд!». Профсоюзные активисты обсудят особо значимые для региона социальные вопросы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, перед собравшимися выступят заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич, лидер регионального профсоюзного движения Ульяна Михайлова, руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий, председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования Наталья Горбачева, председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа Нина Антипова.

Напомним, что международная акция «За достойный труд!» проводится профсоюзами с 2008 года в более чем 130 странах мира и признана днем борьбы работников за защиту социально-трудовых прав и интересов.

В этом году российские профсоюзы проведут ее под девизом «За реальный рост заработной платы!». Они также вновь будут требовать соблюдения социальной справедливости и условий достойного труда, установления достойной заработной платы и пенсионного обеспечения, развития профессионального образования. Продолжат отстаивать позицию по реформированию пенсионной системы на страховых принципах и определению минимального размера оплаты труда (без учета стимулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже минимального потребительского бюджета.