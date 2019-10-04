Общество

58% россиян не планируют в этом году прививку от вируса гриппа

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об отношении россиян к прививкам. «58% россиян не планируют в этом году прививку от вируса гриппа. Главная причина отказа удовлетворенность собственным состоянием здоровья», - говорится сообщении, имеющимся в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Чаще других об этом говорят мужчины (61%), а также те, кому от 35 до 44 лет (60%) и от 45 до 59 лет (64%). Причинами отказа от прививки чаще всего являются: удовлетворенность собственным здоровьем и потому убежденность в отсутствии необходимости в прививках (29%), сомнения в эффективности прививок (23%) и опасения негативных последствий для здоровья и иммунитета после прививки (20%). Каждый десятый обосновывает отказ от прививки недоверием к вакцинам (11%). Еще 8% имеют противопоказания к прививкам, 6% не хотели бы прививаться, поскольку не имеют такого опыта, 5% надеются, что и без прививок не заболеют.

Прививки для большинства россиян являются эффективным способом защиты от инфекций и приносят больше пользы, нежели вреда (57%). Данное мнение чаще поддерживают представители молодежной аудитории в возрасте от 18 до 24 лет (69%), а также респонденты пожилого возраста от 60 лет и старше (62%). Солидарны с ними жители населенных пунктов численностью от 100 до 500 тыс. Чел. (62%).

Каждый пятый считает, что прививки в целом бесполезны и ни пользы, ни вреда человеку не приносят (23%). Сторонниками данной точки зрения обычно являются жители как относительно крупных городов численностью от 500 до 950 тыс. чел. (31%), так и небольших населенных пунктов до 100 тыс. чел. (28%).