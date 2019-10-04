Общество

Псковская область вошла в число регионов, «делающих первые шаги к успеху» по поддержке социально ориентированных НКО

Псковская область вошла в группу «Регионы, делающие первые шаги к успеху» в рейтинге субъектов Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере за 2018 год.

Как сообщается на сайте министерства экономического развития, в общем рейтинге Псковская область заняла 51 место, набрав 19,4 балла.

В рейтинге на количество социально ориентированных некоммерческих организаций на 10 тыс. населения Псковская область оказалась в разделе «Регионы – кандидаты на лидерство», заняв 11 место с показателем 30,77 .