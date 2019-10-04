Общество

В Великих Луках начались мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты

По всей стране начались памятные мероприятия, посвященные 20-летию подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В Великих Луках открылись две тематические выставки, открытие которых состоялось 1 октября в ДК ЛК.

Выставка краеведческого музея расположилась в военной палатке и представляет собой фотографии воинов 6-ой роты. С фотографий разных лет смотрят на нас семья Афанасьевых, маленькие Александр Лебедев и Алексей Ниценко, Владимир Швецов и Дмитрий Григорьев во время прохождения срочной службы в армии.

На выставке, организованной совместно с детской художественной школой им. Большакова и школами города представлено более 20 тематических работ детей 9-15 лет. На детских рисунках запечатлены портреты героев, страшные мгновенья боя на высоте 776 в Аргунском ущелье, размышления о бессмертном подвиге 6-ой роты.

Награждение детей - победителей конкурса детского рисунка, состоится 10 октября в 13.00 на концертной программе вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» в ДК ЛК, на которой также выступят с показательными выступлениями десантники непосредственно 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка, расположенного в Черехе под Псковом. Призы и дипломы победителям будут предоставлены региональным фондом «Памяти 6 роты» в городе Великие Луки и Великолукской городской общественной организацией «Союз десантников».

Также концертная программа ВИА «Голубые молнии» пройдет 10 октября в 19.00.

Перед первым выступлением десантников, в 11.30, на которое соберутся многочисленные представители городского общественного объединения «Союз десантников», заслуженные ветераны ВДВ и молодежь из различных школ города, гости возложат цветы к памятной доске в аллее памяти 6-й десантной роты около мемориального воинского захоронения.