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Общество

Кабмин установил допустимую долю приема мигрантов на работу на 2020 год

07.10.2019 12:02|ПсковКомментариев: 0

Правительство России установило допустимую долю приема на работу иностранных граждан в 2020 году, наибольший уровень занятости мигрантов (80%) допустим в отрасли строительства. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на сайте кабмина, пишет ТАСС.

«Установлена допустимая доля иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности на 2020 год. В некоторых сферах экономической деятельности на 2020 год сохранена установленная на 2019 год допустимая доля иностранных работников», - говорится в справке к документу.

Отмечается, что допустимая доля иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики, устанавливается с учетом региональных особенной рынка.

В частности, в сферах деятельности сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26% общей численности работников, в области спорта - 25%, в сфере выращивания овощей - 50%. «В 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России (в 2019 году она не распространяется на Приморский край и Астраханскую область)», - отмечается в справке.

Кроме того, в 2020 году допустимая доля в сфере строительства сохранится на уровне 80% общей численности работников. «Эта норма не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50% (в 2019 году она не распространяется на территории Хабаровского края, Амурской области и Москвы)», - сообщается на сайте правительства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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