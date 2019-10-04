Общество

Доходы соцстрахования хотят увеличить

Резерв Фонда социального страхования может оказаться в управлении Федерального казначейства, а передача полномочий по инвестированию резерва должна увеличить доходность Фонда в 2,5 раза. Это сказано в законопроекте Минфина, который Госдума уже приняла в первом чтении, а второе чтение запланировано на одно из пленарных заседаний в октябре, сообщает «Парламентская газета».

Фонд Социального Страхования (ФСС) ежегодно формирует резерв на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 2019 году его объем составил 154,3 млрд рублей, на 2020 год он запланирован в размере 152,3 млрд рублей. Сейчас фонд, согласно постановлению правительства, имеет право самостоятельно размещать средства резерва — на депозиты банков. А законопроектом предлагается передать право инвестировать средства резерва от ФСС к Федеральному казначейству.

Как пояснил ранее замминистра финансов Антон Котяков, функция инвестирования не свойственна фонду «в силу специфики его деятельности».

«Но мы уверены, что в случае передачи полномочий казначейству ежегодные доходы от размещения резерва вырастут - с нынешних 4,5 млрд рублей до 12 млрд руб. «Если мы проанализируем доходность, которая обеспечивается ФСС, - это 3,5% от общего объема резервов, при этом доходность средств федерального бюджета составляет более 7%», - отметил замминистра. По его словам, недополученные доходы за последние три года составили более 3% от общего объема резерва фонда.