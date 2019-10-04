Общество

В Псковской области открыт прием заявок на детский фестиваль «Кукарача»

Стартовал прием заявок на фестиваль для молодых талантов из детских домов и интернатных учреждений Псковской области в возрасте от 7 до 18 лет. В преддверии Нового года участникам предстоит вестиваль для молодых талантов из детсыступить на большом праздничном Гала-концерте, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ.

Принять участие в фестивале можно будет в трёх номинациях: «Вокал», «Хореография» и «Художественное слово».

Творческие номера участников фестиваля «Кукарача» должны соответствовать тематике «Зимняя сказка». Это номера, отражающие зимнее время года, новогодние и рождественские праздники. Помогать участникам с подготовкой номеров будут псковские творческие коллективы и обученные волонтеры.

Сроки приема заявок: с 1 октября по 10 ноября включительно. Прием заявок ведется в РОО «ПМЦ» по адресу: Псков, улица Максима Горького, дом 15, либо заполненную заявку необходимо прислать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме «Кукарача» или по факсу 8(8112)56-41-88. К заявке требуется приложить фотографию артиста, видео выступления, а также музыкальную фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, Государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.