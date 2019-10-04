Общество

Путин прогулялся по сибирской тайге накануне дня рождения

Президент России Владимир Путин накануне своего дня рождения отправился в поход по сибирской тайге, где занялся тихой охотой. В прогулке российского лидера сопровождал глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет газета «Известия».

Видео похода пресс-служба главы государства опубликовала в 00.00 7 октября. В ролике Путин поднимается в горы и любуется природой осенней тайги. Вместе с министром президент собирает грибы и ягоды.

Чтобы насладиться пейзажами, Путин и Шойгу прошлись по нетуристическим местам, часть маршрута им пришлось преодолеть на внедорожнике. Машину вел президент.

«Енисей красиво отсюда смотрится», - отметил Путин, поднявшись на вершину одной из гор.

Во время похода Путин нашел необычный груздь, в центре шляпки которого была маленькая шишка. Шойгу выкопал маленький богатый ягодами брусничный куст. Еще один участник прогулки в шутку спросил, можно ли в Москве сделать такой же чистый воздух, как в горах. На это Путин ответил, что к такому уровню нужно стремиться, пишет «РИА Новости». Во время привала они пили чай из термоса, а глава государства сфотографировался на память с древним кедром, пишет сайт телеканала РЕН ТВ.

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот день Путин проведет на природе в кругу родных и близких.

Свой прошлый день рождения российский лидер также праздновал с родными, близкими и друзьями, а 65-летие глава государства встретил в Сочи, не отвлекаясь от работы - в тот день президент совещание с постоянными членами Совета безопасности. В честь юбилея российского лидера в 2017 году на одной из улиц Берлина появилось граффити с его изображением - уличные художники нарисовали Путина сидящим в кресле в окружении белых голубей, а по бокам были приведены строчки из «Оды к радости» Шиллера - гимна Евросоюза.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС