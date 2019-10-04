Общество

Правительство предлагает обязать операторов связи и СМИ передавать экстренную информацию бесплатно

Операторов связи и редакции СМИ могут обязать публиковать экстренную информацию и передавать сигналы оповещения по просьбе органов исполнительной власти. Соответствующий законопроект, внесенный правительством, Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в октябре, сообщает «ПГ».

Предлагается внести в законы «О связи» и «О средствах массовой информации» изменения, направленные на совершенствование правового регулирования распространения сигналов оповещения или экстренной информации с помощью СМИ или операторов связи. Сейчас порядок передачи таких сигналов определяет правительство. При этом правовые основания для взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, операторов связи, редакций СМИ в указанных законах отсутствуют.

Неясно, на основании обращения каких именно государственных органов у оператора связи возникает обязанность передавать пользователям сигналы оповещения или экстренную информацию, а у редакции СМИ — обязанность выпускать в эфир или публиковать такие сведения.

В законопроекте предлагается закрепить право обращения к операторам связи и редакциям средств массовой информации за федеральными и региональными органами исполнительной власти, и органами местного самоуправления. Какой именно уровень власти будет давать поручение публиковать экстренную информацию, будет зависеть от территории распространения СМИ или оказания услуг связи. При этом такая информация должна быть опубликована или выпущена в эфир безвозмездно.