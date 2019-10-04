Общество

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от покупки продуктов в несанкционированных точках продаж

Роспотребнадзор рекомендовал не покупать продукты, произведенные и упакованные в домашних условиях, так как они могут быть заражены возбудителями сальмонеллеза и дизентерии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, пишет «Парламентская газета».

В Роспотребнадзоре считают, что покупка продуктов с рук может быть опасной. Особенно это касается молочных, мясных и рыбных продуктов, а также грибов и соленых продуктов. Отмечается, что именно к ним на заводах предъявляют жесткие требования относительно контроля качества. Это касается как входящее сырье, так и готовый продукт.

В Роспотребнадзоре уверены, что в домашних условиях невозможно оценить, насколько эффективно была произведена дизенфекция. Кроме того, при приготовлении продуктов в домашних условиях в них могут попасть посторонние ингредиенты и даже предметы. В ведомстве сообщили, что уже на этапе создания продукт может быть заражён возбудителями дизентерии, сальмонеллеза, ботулизма. Это означает, что он является потенциально опасным для здоровья.

Целый ряд проблем также связан с упаковкой товаров. Производственная упаковка гарантирует безопасность, а в другом случае назначение упаковки может не соответствовать продукту.

В Роспотребнадзоре также считают, что причина, по которой стоит отказаться от покупки продуктов, произведенных в домашних условия, — это частое отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и медкнижки.

Приобретая продукты с рук, покупатель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, напоминает ведомство.